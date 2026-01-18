Az integráció véres kudara – tragédiával végződött a fiatal migránsok közötti leszámolás egy olaszországi iskolában

Egyre gyorsabban növekszik a fiatalok által elkövetett bűncselekmények száma Olaszországban. A romló közbiztonságra bizonyíték a La Speziában történt tragédia, ahol másodgenerációs bevándorló fiatalok támadtak egymásra. Egy 18 éves egyiptomi származású tanuló vesztette életét, miután marokkói iskolatársa a késével halálos sebet ejtett rajta. A beszámolók szerint féltékenység állhatott a tragédia hátterében. Az elkövető egyetlen szúrással végzett a diáktársával tanárai szeme láttára.