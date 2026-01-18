Hatalmas pofon a károgóknak: Orbán Viktor annyira elszigetelődött, hogy Trump rögvest meghívta a Gázai Béketanácsba

A Hír.FM Paláver legfrissebb adásában Szabó Gergő műsorvezető és a betelefonálók a hazai közélet legforróbb témáit vitatták meg. A műsor fókuszában Orbán Viktor legújabb nemzetközi felkérése, a Tisza Párt jelöltjének ellentmondásos "bántalmazási" ügye, valamint a 2026-os választások előtti politikai feszültségek álltak.