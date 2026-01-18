A Sajtóklub is felfedte a Tisza Párt veszélyes hátországát

A választások időpontjának április 12-i kitűzése után elszabadultak az indulatok a magyar közéletben, de a Sajtóklub résztvevői szerint a valódi veszélyek a határokon túlról érkeznek. Az adásban elhangzott: kiszivárgott dokumentumok bizonyítják, hogy az ukrán titkosszolgálat a kárpátaljai magyarok megfélemlítésével és dezinformációval avatkozna be a választásokba. Mindeközben a Tisza Párt adatkezelési botránya mögött egy háborús infrastruktúrában érdekelt ukrán-amerikai hálózat sejlik fel, ami az újságírók szerint súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára.
A Sajtóklubban Bayer Zsolt Huth Gergellyel, Gajdics Ottóval és Néző Lászlóval beszéli meg a hét legfontosabb bel- és külpolitikai eseményei
Az adásban éles kritika árte a balliberális ellenzék kampánytechnikáit, amelyeket „mentálisan zavartnak” és „gyűlöletkeltőnek” neveztek a választási dátum kitűzése kapcsán.
Kiemelt téma volt az SBU (ukrán titkosszolgálat) állítólagos terve, amely "hamis zászlós" műveletekkel és a levélszavazatok megsemmisítésével próbálná gyengíteni a kormánypártokat.