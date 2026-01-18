Sorsdöntő tavasz előtt: Kövér László elárulta, mi forog kockán a következő választáson

Magyar Péterről jelentsük ki, hogy a brüsszeli háborús maffiának az ügynöke - emelte ki az Országgyűlés elnöke a Bayer show-ban. Kövér László szerint Brüsszelben a globális háttérhatalomnak az ügynökei vannak, akik a profitot látják a háborúban. A politikus elmondta: a nemzetben való gondolkodásmód is más a jobb és a baloldalon.

Kövér László arról is beszélt, hogy

Magyarország egy sorsdöntő választás előtt áll, ami nemcsak Magyarország, de Európa hosszútávú jövőjéről is szól.

Az Országgyűlés elnöke szerint a mostani választás fontos azért is, hogy ne ismétlődhessenek meg a 2002-es események, amikor a Fidesz egy kiélezett versenyben maradt alul a baloldallal szemben.