NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld
Sorsdöntő tavasz előtt: Kövér László elárulta, mi forog kockán a következő választáson

Sorsdöntő tavasz előtt: Kövér László elárulta, mi forog kockán a következő választáson

Sorsdöntő lesz a tavaszi választás Magyarországon, ami Európa jövőjéről is szól - erről a Bayer show-ban beszélt Kövér László. Az Országgyűlés elnöke azt mondta: minél több embert kell megszólítani és visszahozni a józanság talajára.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Magyar Péterről jelentsük ki, hogy a brüsszeli háborús maffiának az ügynöke - emelte ki az Országgyűlés elnöke a Bayer show-ban. Kövér László szerint Brüsszelben a globális háttérhatalomnak az ügynökei vannak, akik a profitot látják a háborúban. A politikus elmondta: a nemzetben való gondolkodásmód is más a jobb és a baloldalon.

Kövér László arról is beszélt, hogy 

Magyarország egy sorsdöntő választás előtt áll, ami nemcsak Magyarország, de Európa hosszútávú jövőjéről is szól.

Az Országgyűlés elnöke szerint a mostani választás fontos azért is, hogy ne ismétlődhessenek meg a 2002-es események, amikor a Fidesz egy kiélezett versenyben maradt alul a baloldallal szemben.

 

 

Továbbiak a témában