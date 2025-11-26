Szentkirályi Alexandra: Nem lehet, hogy hatévnyi pénzelherdálással nem számol el a főpolgármester

A cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

Attól függetlenül, hogy a fővárosnak milyen volt a vezetése az elmúlt hat évben, a budapestiek azt érdemlik, hogy legyen egy jól működő városuk, amiben nem állhat meg az élet, ahol nem állíthatja le a főpolgármester a tömegközlekedést – jelentette ki egy, a Fővárosi Közgyűlés előtt tartott sajtótájékoztatón Szentkirályi Alexandra. Kiemelte: Nem lehet, hogy hatévnyi pénzelherdálással nem számol el a főpolgármester. Az átvilágítási szakértő dokumentumából kiderült, hogy Budapest több száz millió forintot költött el a fővárosban, nagyon megkérdőjelezhetetlen módon.

Szentkirályi Alexandra szerint a fővárosiaknak kell segíteni, akik nem szenvedhetnek egy rossz, felelőtlen városvezetés miatt, ugyanakkor annak is utána kell járni, hogy hogyan került a főváros ebbe a helyzetbe. Az nem járja, hogy a kormány kisegíti a fővárost, utána pedig ugyanazt a herdáló működést folytatjuk tovább – jelentette ki a frakcióvezető. Tüttő Kata főpolgármester-helyettesnek jelölésével kapcsolatban Szentkirályi kiemelte, a kérdést balliberális belügynek tartja.

A főváros jelenlegi vezetése úgy néz ki, hogy Karácsony Gergely mögé a többséget a Tisza-frakció, a DK, és Vitézy Dávid adja. A kérdés, hogy a baloldali vezetésű fővárosi önkormányzat legnagyobb frakciója, a Tisza Párt vállal-e ezért felelősséget, hogy megszavazzák ezt a helyettest – emelte ki a politikus, majd pedig problémának nevezte, hogy bő egy év alatt oda sikerült eljutni, hogy törvénytelenül működik a főváros.

Fotó: MTI