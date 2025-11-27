Tisza megszorító csomag és fővárosi csőd: Karácsonyék a szakadék szélén

Nehéz eldönteni, hogy a cinizmus vagy a hozzá nem értés a nagyobb a baloldalon, amikor egyszerre fenyeget a Tisza megszorító csomag rémképe és a fővárosi pénzügyi összeomlás. Miközben Karácsony Gergely szokásához híven csak visszafelé mutogat, a helyzet az, hogy Budapest kasszája üres, de a csőd elkerülhető lenne, hiszen a kormány kész anyagilag segíteni, ha a városvezetés végre beismerné a valóságot. A politikai hazudozás azonban nem áll meg a körúton belül: Magyar Péterék esetében a tagadás a stratégia, pedig a dokumentumon ott virít Dálnoki Áron aláírása, ami feketén-fehéren bizonyítja a terveket.