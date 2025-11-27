Tisza Párt: Jön a fizetős egészségügy és a szegények kórháza?

Nem árulnak zsákbamacskát, a szándék egyértelmű: a társadalom kettészakítása és az egészségügyi kassza kifosztása zajlik a szemünk előtt. A kiszivárgott információk szerint a Tisza Párt programja nem reform, hanem egy brutális, profitorientált üzleti modell, amely alapján jövő tavasztól lenne egy éles, áthidalhatatlan határvonal: létrejönne a szegények kórháza a lerohasztott maradéknak, és ezzel párhuzamosan kiépülne a gazdagok kórháza a tehetős elit számára. A tét hatalmas, hiszen itt nem aprópénzről, hanem 4000 milliárd forint sorsáról döntenének a privatizátorok, miközben a betegek joggal retteghetnek, mert aki nem fizetne, az gyakorlatilag ellátás nélkül maradna az út szélén. Ahogy a klasszikus slágerben Majka is megénekelte, ahol ennyi pénz mozog, ott bizony csurran-cseppen a haveroknak is, így a „messiás” egészségügyi víziója valójában nem más, mint a nemzeti közvagyon magánosításának előszobája.

Tisza Párt: Egészségügy vagy pénzmosoda?

Ez a modell kísértetiesen emlékeztet a Gyurcsány-korszak vizitdíjas, kórházbezárós rémálmára, csak most új csomagolásban, "szakértői" mázzal leöntve próbálják eladni a választóknak. A morális csőd teljes: miközben a "szeretet hatalmáról" papolnak, a valóságban a legkiszolgáltatottabb rétegeket áldoznák fel a profit oltárán. A Vezércikk stúdiójában is felmerült a kérdés: vajon kinek az érdeke, hogy a magyar egészségügyet egy profitorientált részvénytársasággá alakítsák? A válaszért nem kell messzire menni, elég megnézni, kik tapsolnak a leghangosabban Brüsszelben és a tengerentúlon ezeknek az ötleteknek.

