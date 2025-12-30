A nárcisztikus messiás: Magyar Péter hálás a nőknek, akiket bántalmazott?

Magyar Péter karácsonyi magánszáma, ahol a nők iránti hálájáról papolt, a cinizmus netovábbja, ismerve a bántalmazó magatartás sötét részleteit. A Tisza Párt önjelölt messiásának nárcisztikus személyisége már akkora, hogy külön irányítószámot érdemelne. Miközben ő könnyes szemmel sorolja, kinek hálás, Varga Judit emlékeiben egy késsel hadonászó, gyermekágyas feleséget alázó alak jelenik meg. Makray Katalin találóan mutatott rá: az elszabadult egó és az önteltség teljesen alkalmatlan vezetővé teszi ezt az embert, aki új múltat hazudik magának, miközben a balliberális "jogvédők" és a MÚOSZ elnöke, Kocsi Ilona csendben asszisztálnak az áldozathibáztatáshoz. Ez nem politikai karrier, hanem egy rossz pszichothriller.