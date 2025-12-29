A nyugdíjba vonuló nőket támadta a Tisza Párt szakértője

A nőket és a nyugdíjasokat támadta a Tisza Párt egyik szakértője. Bod Péter Ákos egy korábban adott interjúban beszélt arról, hogy tulajdonképpen a férfiaknak kellene korábban nyugdíjba menniük, ők ugyanis kevesebb ideig élnek.

Bod Péter Ákos: "Mint férfi teszem hozzá, és most a minket hallgató nők nehogy paradicsomot hajigáljanak hozzám, hogy a férfiak nincsenek olyan jó anyagból megszerkesztve, az úristen több matériát tett a nőkbe és tovább élnek hat-hét évvel."

A Tiszával áradnának a megszorítások - írta bejegyzésében a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs hangsúlyozta:

ezzel a kormány januárban ismét megemeli a nyugdíjakat, megvédi a 13. havi nyugdíjat és bevezeti a 14. havi nyugdíjat.