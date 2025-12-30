A szentév lezárására újabb zarándokhullám lepi el az Örök Várost

Hatalmas tömeg várakozik a szent Péter tér oszlopai alatt, hogy ha az utolsók között is, de bejuthassanak a szent kapun keresztül a bazilikába. A szentéve végén egy érdekesség is fogadja a Vatikánba látogatókat. A Szentszék kezdeményezésére a karácsonyi időszakban a jubileumi év legszebb pillanatait és XIV. Leó pápa reményre és a békére vonatkozó üzenetét hatalmas kivetítőkön játszák le a Vatikánba vezető utcákon.

Az év során több mint 30 millió zarándok érkezett az örök városba, hogy az egyház hagyományainak megfelelően teljes bűnbocsánatban részesüljön. Ferenc pápa halálával, és XIV. Leó pápa gyors megválasztásával a gyász és egyben az újrakezdés, a remény éve is volt az egyház számára a 2025-ös év. Bár a jubileumi szentév lezárul, az egyház küldetése tovább folytatódik a remény és a béke jegyében. XIV. Leó pápa már január első felére konzisztóriumot hívott össze, hogy a bíborosi kar tagjaival a szolidaritás jegyében közösen folytassa az egyház vezetését.

A szentév bővelkedett kulturális eseményekben is. A gazdag programsorozathoz Magyarország is hozzájárult.

Mi magyarok magunkban hordozzuk keresztény hitünket, és a csodás magyar kultúránkat. Amikor azt mondjuk, hogy a szentév, a remény zarándokai, de mindezek mellett találkozik a hit és a kultúra, akkor itt a Római Magyar Akadémián a hit és a kultúra mindig is találkozik. Ezért a szentév során 200 programot szerveztünk. Legyen szó akár a Ciffra - fesztiválról, Balázs János kiváló zongoraművészünk által, legyen szó a Római Magyar Akadémián bemutatott kiállításokról, vagy legyen szó a Művészeti Akadémia kiállításáról és installációról. Vagy akár az ifjúsági találkozóról, vagy ha a sport vonatkozását nézem, akkor a magyar cigány válogatottnak a kiváló szerepléséről a Vatikánban.

A kulturális miniszter hangsúlyozta: mindezzel sikerült bemutatni Magyarország elkötelezettség a keresztény hit és a kultúra mellett. Arról is beszélt, hogy jövőre magyar betlehemet terveznek a Szent Péter téren, a Szent István zarándokház megépítésének ezeréves évfordulójára.

