Az erdélyi magyarok 90 százaléka a Fideszre szavazna

Erről beszélt Híradónknak a nemzetpolitikáért felelős államtitkár az Romániai Magyarok Demokratikus Szövetségének friss felmérésére reagálva. A kutatás szerint az erdélyi magyarok több mint 90 százaléka a Fideszre szavazna.

Kamunak nevezte a Tisza pártelnöke az RMDSZ kutatását, miszerint az erdélyi magyarok többsége a Fideszt támogatja. Az RMDSZ szóvivője elmondta: a Fidesz nemzetpolitikájának köszönhető, hogy ennyire népszerűek székelyföldön. Csoma Botond hangsúlyozta: ennek egyik sarokköve, hogy 2010-ben visszaállították a kettős állampolgárságot.