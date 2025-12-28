NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Az utolsó nagy pengeváltás 2026 előtt – nagyító alatt a nemzetközi és hazai folyamatok a Csörtében

A HírTV népszerű vitaműsorában most is különböző világnézetű elemzők és újságírók ütköztették érveiket, ezúttal a 2025-ös év eseményeiről. A speciális, évzáró adásban a résztvevők nemcsak az idei eztendőt értékelték, hanem kitekintettek a 2026-ra is, amely a következő magyarországi országgyűlési választások éve lesz.

Páston szokás zerint a jobb- és a baloldal megmondóemberei. A közéletet érintő legfontosabb eseményekről pedig Gajdics Ottó, Fodor Gábor Szőcs László és Novák Zoltán vitázott. Műsorvezető: M. Dobos Marianne.

A tartalomból: 

  • Donald Trump és a geopolitika: Donald Trump elnökké választása alapjaiban határozta meg a nemzetközi folyamatokat. A műsorban elemzik, hogy az új amerikai adminisztráció hogyan hat a világpolitikára és Magyarország mozgásterére.
  • Az ukrajnai háború: Bár sokan bíztak a gyors lezárásban, a konfliktus még mindig tart. 
  • Belpolitikai harcok és a Tisza Párt: A hazai folyamatok közül kiemelt szerepet kap a Tisza Párt és annak hatása a magyar politikai palettára. 
  • Kitekintés 2026-ra: A jelenlegi folyamatok (háború, amerikai elnökváltás, hazai pártpreferenciák) merre mutatnak a 2026-os választások tükrében.

 

 

