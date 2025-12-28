Az utolsó nagy pengeváltás 2026 előtt – nagyító alatt a nemzetközi és hazai folyamatok a Csörtében

A HírTV népszerű vitaműsorában most is különböző világnézetű elemzők és újságírók ütköztették érveiket, ezúttal a 2025-ös év eseményeiről. A speciális, évzáró adásban a résztvevők nemcsak az idei eztendőt értékelték, hanem kitekintettek a 2026-ra is, amely a következő magyarországi országgyűlési választások éve lesz.
Páston szokás zerint a jobb- és a baloldal megmondóemberei. A közéletet érintő legfontosabb eseményekről pedig Gajdics Ottó, Fodor Gábor Szőcs László és Novák Zoltán vitázott. Műsorvezető: M. Dobos Marianne.