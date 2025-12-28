Bayer show arról, hogy Washington váratlanul kiosztotta Brüsszelt és igazat adott Orbánnak

Bayer Zsolt bemutatja az Egyesült Államok legújabb nemzetbiztonsági doktrínáját, amely váratlanul keményen kritizálja az Európai Unió migrációs politikáját, a születésszámok csökkenését és a nemzeti identitás elvesztését. A dokumentum szerint a kontinens jövője a szuverén nemzetek együttműködésében rejlik, ami szöges ellentétben áll a brüsszeli „birodalmi” törekvésekkel.

A Tisza-adóról

Nincs új a nap alatt, a Tisza Párt Bajnai Gordon, volt baloldali miniszterelnök programját vette elő - erre hívta fel a figyelmet Kósa Lajos a Bayer show második részében. A Fidesz alelnöke szerint a megszorításokkal teli tervezet, adó- és rezsiemelést, illetve a családtámogatások csökkentését tartalmazza, így világos, hogy Magyar Péterék ugyanazt az IMF programot követik, amit egykor Bajnai Gordon is.

Kósa Lajos ezután arra is reagált, hogy Magyar Péter szerint a Tisza-adótervet nem ők, hanem a mesterséges intelligenciával készítették, így pedig a tiszás szakértők aláírásai sem valódiak.



