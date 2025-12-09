Brüsszel ultimátuma: fizetünk vagy betelepítünk – Orbán Viktor nemet mondott

A brüsszeli bürokraták szintet léptek a zsarolásban: jövő nyártól kész tények elé állítanák hazánkat. A választás látszólagos: vagy migránsgettókat építünk, vagy fizetünk, mint a katonatiszt. A miniszterelnök azonban borította az asztalt, a Monitorban pedig Bakondi György rántotta le a leplet a döntés mögötti képmutatásról.
A Hír TV Monitor adásában kiveséztük a döbbenetes tervet, miszerint Brüsszel új migrációs kötelezettségeket írna elő, és a diktátum értelmében jövő júliustól kezdve Magyarországnak vagy migránsokat kellene átvenni, vagy súlyos eurómilliókat fizetni értük, amire válaszul Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán szögezte le a nemzeti ellenállást, miközben belbiztonsági tanácsadója, Bakondi György rámutatott, hogy az unióban ráadásul kettős mércét alkalmaznak a határvédő országokkal szemben.