Brüsszel ultimátuma: fizetünk vagy betelepítünk – Orbán Viktor nemet mondott

A Hír TV Monitor adásában kiveséztük a döbbenetes tervet, miszerint Brüsszel új migrációs kötelezettségeket írna elő, és a diktátum értelmében jövő júliustól kezdve Magyarországnak vagy migránsokat kellene átvenni, vagy súlyos eurómilliókat fizetni értük, amire válaszul Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán szögezte le a nemzeti ellenállást, miközben belbiztonsági tanácsadója, Bakondi György rámutatott, hogy az unióban ráadásul kettős mércét alkalmaznak a határvédő országokkal szemben.