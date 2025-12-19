Brüsszeli győzelem és pesti morbiditás: Nagy Ervin a nyugdíjasok halálát várja?

A sorsdöntő Uniós csúcs után kijelenthető: Magyarország szerencsére minden eszement brüsszeli tervből kimarad, ami a jelenlegi háborús pszichózisban felér egy tiszta győzelemmel. A nemzetközi térben végre a béke kezd diktálni, Donald Trump és Putyin jelzései alapján ugyanis nincs helye további időhúzásnak, Zelenszkijnek nincs hova hátrálnia. A hazai közéletet viszont Nagy Ervin gyomorforgató megnyilvánulása szennyezte be. A Tisza Párt kultuszminiszter-aspiránsa politikai okból egy generáció kihalásáról fantáziált, amivel nemcsak a saját nívóját árazta be, hanem morális pöcegödörbe taszította azokat is, akiket képvisel.