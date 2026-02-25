Brüsszel egy nem uniós országot támogat a tagállamai helyett – Petra Steger védelmébe vette Magyarországot

A Patrióták és az FPÖ osztrák képviselője, Petra Steger is védelmébe vette Magyarországot dupla vétója kapcsán az Európai Parlamentben. § A Barátság-kőolajvezeték elzárása ügyében hangsúlyozta: rendkívül visszás, hogy Brüsszel az unió tagállamai helyett egy nem uniós országot támogat, és további jelentős összegeket fizetne Ukrajnának a háborús gépezet mozgásban tartására.