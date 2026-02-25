Új szintet lépett az agresszió a kampányban, nyílt utcán vert meg egy fideszes aktivistát egy plakátrongáló. Mindeközben Orbán Viktor kénytelen volt összehívni a Védelmi Tanácsot, annak érdekében, hogy Magyarország energetikai infrastruktúráját megvédjük. Ráadásul még mindig nem biztos, mikor indul el ismét a szállítás a Barátság kőolajvezetéken.
A tartalomból:
Késsel támadtak egy kormánypárti aktivistára Budapesten, aki számonkérte a plakátok rongálását, az áldozat feljelentést tett a rendőrségen.
Magyar Péter ismét a Hír TV ellen hergelt.
Orbán Viktor elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését. A miniszterelnök szerint az ukrán kormány olajblokáddal gyakorol nyomást a magyar és a szlovák kormányra.
Vendégek:
Mesterházy Attila - elnök, Szocialisták és Demokraták
Pityinger László, Dopeman - magyar rapper, producer
Pék Szabolcs - vezető elemző, Iránytű Intézet
Siklósi Péter - vezető kutató, Magyar Külügyi Intézet
Műsorvezető: Futó Boglárka