Új szintet lépett az agresszió a kampányban

A tartalomból:

Késsel támadtak egy kormánypárti aktivistára Budapesten, aki számonkérte a plakátok rongálását, az áldozat feljelentést tett a rendőrségen.

Magyar Péter ismét a Hír TV ellen hergelt.

Orbán Viktor elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését. A miniszterelnök szerint az ukrán kormány olajblokáddal gyakorol nyomást a magyar és a szlovák kormányra.

Vendégek:

Mesterházy Attila - elnök, Szocialisták és Demokraták

Pityinger László, Dopeman - magyar rapper, producer

Pék Szabolcs - vezető elemző, Iránytű Intézet

Siklósi Péter - vezető kutató, Magyar Külügyi Intézet

Műsorvezető: Futó Boglárka