A Tisza Párt politikusai feltűnően hallgatnak a megtámadott fideszes aktivista esetéről

A kormány elrendelte a magyarországi kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését. Orbán Viktor kiemelte: "Nem engedünk a zsarolásnak!"

A szlovák ellenzék bíróság elé állítaná Robert Ficót, amiért leállíttatta az áramot Ukrajna felé, Daniel Freund pedig Magyarország szavazati jogának elvételére buzdított.

Megvertek egy fideszes aktivistát, aki egy plakátrongálót kért számon a VI. kerületben. Deutsch Tamás így fogalmazott: "Ide figyelj, Magyar Péter! Azonnal hívd vissza az agresszív híveidet!"

A Sportegyesületek Országos Szövetsége petíciót kezdeményezett a magyar sport jövője érdekében. Az elmúlt évtizedben Magyarország újra sikeres sportnemzetté vált, ami most veszélybe kerülhet.

Magyar Péter újra fenyegette a Hír TV-t, és arról beszél, hogy megkezdte a választási csalást a Fidesz. A Tisza Párt elnöke korábban azt mondta, hogy semmilyen csalás nem lehet a választáson. Eközben olyan kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péterre Tompán, hogy az élő közvetítést is inkább lefújta. Schiffer András levezette Magyar Péter bukásának receptjét, de szó esett arról is, hogy Magyar Péter csak magával foglalkozik.

Az "út a börtönbe program" visszatérő szlogen a baloldalon, Bokros Lajos pedig kétségbe vonja a 13. havi nyugdíj létjogosultságát.

Vendégek:

Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti delegációvezetője

Ibolya Csenge, a Fidesz frakciószóvivője

Műsorvezető: M. Kovács Róbert