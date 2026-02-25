Nem válaszolt Zugló első embere, amikor stábunk a XIV. kerület korrupciógyanújáról kérdezte

Nem válaszolt Zugló első embere, amikor stábunk a kerület korrupciógyanús ügyeiről kérdezte. Rózsa András csak azt mondta, személyesen nem, csak e-mailben hajlandó felvilágosítást adni. Néhány nappal ezelőtt szivárgott ki egy hangfelvétel, amelyen vélhetően Budapest XIV. kerületének korrupciógyanús ügyleteiről van szó.
Korrupciógyanús üzelmeket beszélt meg egy volt zuglói tisztségviselő és egy helyi önkormányzati dolgozó. A Célpont birtokába jutott hanganyagon egyebek mellett arról tárgyalnak, hogy vizsgálat folyik a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt-vel összefüggésben.
A felvételből az is kiderült, hogy a kétes üzelmekről már korábban értesítették a kerület momentumos polgármesterét. A felvételen azt részletezik, hogyan osztottak pénzt egymásnak helyi szereplők az önkormányzati cégben.
Az ügy kirobbanásáról kérdéseket tettünk fel Zugló első emberének, azonban érdemi választ nem adott. A kiszivárgott hangfelvétel szerint azonban Hadházyt még nem értesítették a felvételen szereplő esetekről.
Korábban a Magyar Nemzet szellőztette meg, hogy a polgármesteri hivatalban haveri alapon osztogattak megbízásokat. Például Rózsa András tavaly áprilisban ötmilliós kommunikációs kamuállást adott Hadházy intézőemberének, Kovács Áron Andrásnak a zuglóiak pénzéből.