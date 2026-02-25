Nem válaszolt Zugló első embere, amikor stábunk a XIV. kerület korrupciógyanújáról kérdezte

Korrupciógyanús üzelmeket beszélt meg egy volt zuglói tisztségviselő és egy helyi önkormányzati dolgozó. A Célpont birtokába jutott hanganyagon egyebek mellett arról tárgyalnak, hogy vizsgálat folyik a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt-vel összefüggésben.

A felvételből az is kiderült, hogy a kétes üzelmekről már korábban értesítették a kerület momentumos polgármesterét. A felvételen azt részletezik, hogyan osztottak pénzt egymásnak helyi szereplők az önkormányzati cégben.

Az ügy kirobbanásáról kérdéseket tettünk fel Zugló első emberének, azonban érdemi választ nem adott. A kiszivárgott hangfelvétel szerint azonban Hadházyt még nem értesítették a felvételen szereplő esetekről.

Korábban a Magyar Nemzet szellőztette meg, hogy a polgármesteri hivatalban haveri alapon osztogattak megbízásokat. Például Rózsa András tavaly áprilisban ötmilliós kommunikációs kamuállást adott Hadházy intézőemberének, Kovács Áron Andrásnak a zuglóiak pénzéből.