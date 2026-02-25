Csempészett majom a fülkében, 560 doboz cigi a spájzban: akcióban a NAV

A NAV Bevetési Igazgatósága januárban is figyelte a cigaretta csempészeket. Egy szabolcsi férfi lakásán 560 doboz cigit találtak, ami állítólag kizárólag saját használatra volt.

Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás az 1,4 millió forint értékű feketepiaci termékek birtoklása okán. A jogsértés miatt a férfi több mint kétmillió forint bírságra is számíthat.

Aranyfejű oroszlánmajmot mentettek a határon

Egy ritka és fokozottan védett aranyfejű oroszlánmajmot találtak a pénzügyőrök a rédicsi határátkelőnél egy moldáv kisbusz ellenőrzésekor. A Brazíliából származó, nemzetközi védelem alatt álló főemlőst a sofőr feje feletti rekeszben, egy kisméretű állatszállító dobozban rejtették el.