Magyar állampolgársággal is rendelkező katonát fogtak el az orosz csapatok

A biciklijéről rángatják le egy férfit a kényszersorozók Ukrajnában. A TCK emberei ezután betuszkolják egy furgonba, a kerékpárt pedig egyszerűen az út mellett hagyják.

Egy másik férfire pedig három toborzó támadt egyszerre. A földre teperték, majd fojtogatni kezdték addig, amíg levegőért nem könyörgött.

A kényszersorozók bárhol lecsaphatnak. Egy felvételen az látszik, ahogy egy kamion fülkéjébe törnek be, hogy aztán a sofőrt a háborúba küldjék.

Szintén erőszakkal sorozták be Román Albertet is. A katona embertelen körülményekről számolt be a kikérdezése során. Elmondta, hogy annak ellenére találták szolgálatra alkalmasnak, hogy agyhártyagyulladása, több törése és számos agyrázkódása volt.

Egy férfi végül ellenállás nélkül adta meg magát az orosz katonáknak, akiktől vizet és ennivalót kapott. Hozzátette, azon felül, hogy a sajátjaitól segítséget nem kapott, parancsnoka rádión meg is fenyegette, hogy ha nem végzi el a rábízott feladatot, társai teljesen magára hagyják.