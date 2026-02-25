Orbán Viktor: A választásokig a magyar gazdaságot nem lehet olajblokáddal sem térdre kényszeríteni

Annyi tartalékot felhalmoztunk az elmúlt időszakban, hogy a választásokig a magyar gazdaságot nem lehet olajblokáddal sem térdre kényszeríteni. Persze, hogy utána mi lesz, az egy nehéz kérdés. De az a terv, hogy legyen 1000 forintos benzin, hogy legyen káosz, hogy legyen ellátásbizonytalanság, hogy azt lehessen mondani, hogy a kormány nem tudja megvédeni az ország érdekeit, nem tudja biztosítani a gazdaság normális működését, ez a cél ezzel az eszközzel nem érhető el - jelentette ki.