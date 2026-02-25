NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Szintet lépett a brüsszeli nyomásgyakorlás

Először hangzott el Brüsszel részéről nyílt elvárásként, hogy Magyarország küldjön katonákat Ukrajnába. Erről Szijjártó Péter számolt be a kormányülésen. A miniszterelnök közösségi oldalára kitett videón a külgazdasági és külügyminiszter arról beszél, hogy az uniós külügyminiszterek tanácskozásán egyértelművé vált, hogy az ukrán olajblokád tudatos politikai döntés.

  • Hírek
  • 56 perce
  • Frissítve: 55 perce
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Krizsán Csaba
"Ez volt az első olyan alkalom, amikor nyíltan, világosan és egyenesen megfogalmazódott az elvárás velünk szemben katonák küldésére" - hívta fel rá a figyelmet a külgazdasági és külügyminiszter. 

 

