Szintet lépett a brüsszeli nyomásgyakorlás

Először hangzott el Brüsszel részéről nyílt elvárásként, hogy Magyarország küldjön katonákat Ukrajnába. Erről Szijjártó Péter számolt be a kormányülésen. A miniszterelnök közösségi oldalára kitett videón a külgazdasági és külügyminiszter arról beszél, hogy az uniós külügyminiszterek tanácskozásán egyértelművé vált, hogy az ukrán olajblokád tudatos politikai döntés.
"Ez volt az első olyan alkalom, amikor nyíltan, világosan és egyenesen megfogalmazódott az elvárás velünk szemben katonák küldésére" - hívta fel rá a figyelmet a külgazdasági és külügyminiszter.