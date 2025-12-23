Elárulták a magyar fiatalokat? A Vezércikk ma este mindent leleplez

Ma esti adásunkban ismét a legforróbb közéleti témákkal várjuk nézőinket a képernyők elé. A Vezércikk stúdiójában vendégeink alaposan kivesézik, hogyan gáncsolta el a Tisza Párt a magyar diákok lehetőségeit. Ez a lépés világosan bizonyítja, hogy az ellenzéki formáció a magyar fiatalokat is elárulta Brüsszelben. Terítékre kerül a Pannónia-Program körüli botrányos politikai játszma háttere is. Nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy Hadházy Ákos éppen egy korrupciós ügy miatt kényszerül magyarázkodni a nyilvánosság előtt. Eközben Mark Rutte szerint az európai ifjúság kész lenne fegyvert ragadni Ukrajnáért egy totális háborúban.

