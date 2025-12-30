Fűthető betonnal forradalmasítaná az építőipart egy pécsi cég

A fejlesztés célja, hogy a jövőben a beton jóval hatékonyabb szerepet kapjon az építkezéseken, ezáltal csökkentve az új lakóépületek kivitelezési idejét és növelve az energiahatékonyságot. A zord időben mindenki kétszer is meggondolja, hogy leüljön egy köztéri padra, azok ugyanis ilyenkor nagyjából 5 Celsius-fokosak. Nem mint ez a pécsi fejlesztésű utcabútor, ami felmelegíthető akár 30 fokra, így az arra leülőknek nem kell tartaniuk a hidegtől. A technológia új távlatokat nyithat az építőipar fűtési megoldásaiban is.

A kül- és beltéren egyaránt alkalmazható technológia különlegessége, hogy intelligensen vezérelhető, működtetése pedig megújuló energiaforrásokkal is biztosítható. Gazdaságos és környezetbarát megoldását mutatja, hogy még a felhasznált beton is csökkentett karbonlábnyomú cementből készült. Azaz a gyár javarészt napelemeket és olyan hulladékokat használt, amiből hőenergiát tudott kinyerni a cement gyártásánál.