Ha egy országnak nagy a szíve: Viccnek indult, 50 milliós segítség lett a firkás pulcsikból

Hatalmas összefogásról számolt be Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök a Jónak lenni jó kampány keretében ajánlotta fel a támogatást. Mostanra kiderült, hogy a jótékonysági árverés és az eladások minden várakozást felülmúltak. A videó üzenete egyértelmű: ha egy országnak nagy a szíve, akkor csodákra képes a közösség. A befolyt összeget a Kárpátaljai KEGYES Alapítvány kapja meg a rászorulók azonnali segítésére. A kormányfő elmondta, hogy az egész akció viccnek indult segítség lett belőle, hiszen a híres firkás pulcsikból és a többi DPK-termékből eddig 50 millió forint gyűlt össze.

Segítségnyújtás felsőfokon

A miniszterelnök arra kér mindenkit, hogy ne álljanak meg itt. A különleges, virágos-rajzos pulóverre ugyanis ma még lehet licitálni. Minden egyes forint jó helyre kerül. A befolyt összegből a nehéz helyzetben lévő kárpátaljai magyarokat támogatják. Ez az akció bizonyítja, hogy a humor és a jószándék kéz a kézben járhat.

Nézze meg a videót a fenti lejátszóban!