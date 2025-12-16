Túszdráma Brüsszelben? Costa bezárná a politikusokat, amíg nem fizetnek Kijevnek

Ismét akcióban a brüsszeli háborúpárti elit, amely már a látszatra sem ad. Antonio Costa gyakorlatilag "túszdrámával" fenyegetőzik: közölte, hogy addig senki nem mehet haza a csúcsértekezletről, amíg Ukrajna finanszírozása nincs kőbe vésve. Az elnök elszántsága határtalan, akár napokig is fogságban tartaná az európai kormány- és államfőket, csak hogy átverje akaratát a vonakodókon. A tervhez lelkesen asszisztál Ursula von der Leyen is, aki gálánsan osztogatná a befagyasztott orosz vagyon milliárdjait, mintha a sajátja lenne. Számukra Kijev pénzügyi támogatása mindennél fontosabb, még ha ez jogi aggályokat is vet fel, vagy éppen gazdasági öngyilkosságot jelent Európának.