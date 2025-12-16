Brutális megszorítások és csőd? Nagy Ervin szerint ez volt a „köznyugalom” szigete

Úgy tűnik, a Tisza Párt politikai nagyágyúja, Nagy Ervin egészen sajátos valóságban él, hiszen a minap arról áradozott, hogy ő bizony visszahozná a 2009-es brutális megszorítások korát. Miközben az ország a Bajnai-kormány alatt éppen a modern magyar történelem egyik legnagyobb gazdasági és társadalmi válságának közepén fuldoklott, a művész úr a „köznyugalmat” élvezte. A brutális megszorítások emléke sem riasztja vissza, sőt, a hangfelvételen egyenesen úgy fogalmazott a csődközeli állapotról: nagyon boldog ember lennék, ha ez visszatérne.