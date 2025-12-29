Varga Judit véleménye a Magyar-interjúról és Kóka Jánosék felbukkanása

A Vezércikk stúdiójában ezúttal sem maradtak el a kíméletlen igazságok, hiszen Varga Judit véleménye, miszerint "hányinger" volt hallgatni Magyar Péter karácsonyi interjúját, tökéletesen leírja a polgári oldal érzéseit a képmutatással kapcsolatban. Miközben a műsorban elemezzük a Monaco hadtest néven elhíresült külföldi befolyásolási kísérletet, a "Helyezkedés" blokkban sokkoló tényekre derül fény: Kóka János köre is feltűnt a Tisza Párt holdudvarában, ami világosan jelzi a bukott liberális elit visszaszivárgását. A belföldi "klinikai esetek" mellett a globális térben zajló eseményekről sem feledkezünk meg, hiszen Trump floridai találkozója Zelenszkijjel az "Apró lépések" taktikájával talán végre elhozza a békét, miközben Brüsszel tehetetlenül asszisztál.