Orbán Viktor lázadást hirdetett: Nem kérünk a brüsszeli migránscsomagból

Nem kellett sokat várni a drámai fordulatra, ugyanis Orbán Viktor azonnal reagált a legfrissebb brüsszeli hírekre. A Tanács által elfogadott migrációs paktum végrehajtási terve szerint hazánknak vagy migránsokat kellene befogadnia, vagy súlyos eurómilliókat fizetnie büntetésként. A miniszterelnök szerint ez a lépés elfogadhatatlan, ezért részéről a lázadás az egyetlen logikus válasz erre a politikai zsarolásra. A kötelező szolidaritási mechanizmus ugyanis nem más, mint egy burkolt meghívólevél az illegális bevándorlók számára. A kormányfő egyértelművé tette, hogy a brüsszeli elit döntése nem kötelezheti Magyarországot az önfeladásra. A magyar álláspont szilárd, miszerint a határvédelmi költségek elismerése lenne az igazi segítség, nem pedig a büntetés. A kialakult helyzetben a kabinet nem hajlandó sem fizetni, sem befogadni, így a politikai csata kimenetele még bőven tartogat izgalmakat mindkét fél számára.