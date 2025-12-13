Nem kímél senkit a HírTV legbátrabb politikai műsora

Végre megérkezett a képernyőre a Harsány, amely soha nem kér bocsánatot az őszinteségéért. Ez a produkció nem más, mint egy ízig-vérig politikai szatíra, amely bátran nyúl a legkényesebb témákhoz is. Minden adásban elénk kerül a görbe tükör, amelybe bizony nem minden közéleti szereplő szeret belenézni. A műsor a hét legfontosabb eseményeit kíméletlen humorral fűszerezve tálalja a nagyérdeműnek. A készítők legfőbb célja a közéleti abszurditások leleplezése, bárhol is bukkannjanak fel azok a világban. A képernyők előtt pedig a nevetés garantált mindenkinek, aki érti a viccet és nem veszi túl komolyan a politikát.