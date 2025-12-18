Putyin nem kegyelmez: nincs karácsonyi tűzszünet a végső alku nélkül

A várva várt békemegállapodás tető alá hozása nélkülözhetetlen a fegyvernyugváshoz. Hidegkuti Konstantin szakértő szerint a karácsonyi tűzszünet esélye kizárólag ezen a politikai alkun múlik. A Kreml hivatalos álláspontja azonban rendkívül kemény és ellentmondást nem tűrő. Peszkov szóvivő kijelentette, hogy végleges megoldás kell Oroszországnak a konfliktus lezárásához. Addig egyszerűen nem hagyhatják lélegzethez jutni Kijevet a fronton. Szergej Lavrov külügyminiszter még ennél is tovább ment a nyilatkozatában. Azt állítja, hogy Washington garantálta: Ukrajna lemond a területeinek jelentős részéről a béke érdekében. Ezzel párhuzamosan az ország NATO tag sem lesz, ami Moszkva egyik legfontosabb stratégiai követelése volt a háború kezdete óta.