Nemzeti sziget a liberális tengerben: kulisszatitkok a Polgári Mulatóból

Üde színfoltként van jelen a budapesti éjszakában a Polgári Mulató, amelynek missziójáról Mikus Márton, a hely vezetője rántotta le a leplet stúdiónkban. A közösségi tér egyfajta patrióta sziget kíván lenni a fővárosban. A tulajdonosok büszkék arra, hogy a klub a liberális tenger közepén is szilárdan állja a sarat. A helyszín szimbolikus, hiszen közvetlenül az Astoria mellett a belváros szívében várják a nemzeti érzelmű vendégeket. A céljuk egyértelmű: bebizonyítani, hogy egy ilyen hely patriota szigetként működik a modern világban is.

A beszélgetés során kiderült, hogy a Polgári Mulató több mint egy egyszerű kocsma. Ez egy közösségi tér. Itt a hasonló gondolkodású emberek találkozhatnak. A hangulat családias, az értékrend pedig szilárd. Mikus Márton elmondta, hogy tudatosan vállalják ezt a szerepet. Nem simulnak bele a fősodorba.