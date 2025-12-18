Továbbra is Ukrajna pénzügyi finanszírozása mellett áll ki az európai elit

Miközben a tagállamok Ukrajna finanszírozásáról tárgyalnak, az ukrán elnök arra szólította fel az európai vezetőket, hogy az orosz vagyonnal is segítsék Ukrajnát a háború folytatása érdekében. Az orosz elnök ugyanakkor kismalacoknak nevezte az európai vezetőket. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, Moszkva újabb területeket fog elvenni Ukrajnától, ha az európai országok nem csatlakoznak Donald Trump béke-erőfeszítéseihez.

Európának azt kell egyértelművé tennie Moszkva számára, hogy értelmetlen a háború folytatása. Ezt mondta az ukrán elnök az uniós vezetőknek küldött videóüzenetében. Volodimir Zelenszkij úgy fogalmazott, Moszkva újabb háborús évre készül, miközben az amerikai kormány Oroszország békevágyáról beszél. Az ukrán elnök szerint azért van szükség a biztonsági garanciák mellett a pénzügyi megoldásra, hogy elvegye Vlagyimir Putyin kedvét a háborút folytatásáról.

Az Európai Bizottság elnöke ugyanakkor leszögezte, a mai vita középpontjában a béke megteremtése áll Ukrajna számára, és ennek elérése érdekében biztonsági alapokra van szüksége az elkövetkező két évre Kijevnek.