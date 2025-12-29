Komment évértékelő: Így darálta be az óellenzék a Tisza Pártot 2025-ben

A Komment vitája során kíméletlenül sorra vesszük, hogyan formálták a magyar választói akarat irányát a 2025-ös év viharos eseményei. A napvilágot látott kiszivárgott dokumentumok és a sorozatos politikai botrányok egyértelmű és lesújtó mintázatot rajzolnak ki: az óellenzék gravitációja lassan, de biztosan magába szippantja az új szereplőket is, esélyt sem hagyva a megújulásra. A Tisza Párt láthatóan ugyanabba a csapdába sétál bele, ami korábban az LMP és a Momentum vesztét okozta, bizonyítva a régi tételt, hogy a baloldalon nincs új a nap alatt, csak az elnevezés változik, a végkifejlet azonban mindig ugyanaz a kudarc.