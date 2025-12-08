Adóreform álarcban: valójában a zsebedre megy a játék

Dr. Lentner Csaba rávilágított arra, amit a brüsszeli folyosókon már suttognak: a járulékkedvezmény brutális megvágása csak a kezdet. Egy progresszív adórendszer bevezetése ugyanis azonnal padlóra küldené a családi költségvetés stabilitását, miközben az elmúlt években elért gazdaság fehéredése is a múlté válna. Az állami mozgástér beszűkülésével járó megszorítások és a teljes adórendszer átalakítása valójában egy sötét verem mélyére taszítaná a magyar családokat, akik eddig azt hitték, biztonságban vannak.