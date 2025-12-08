Orbán Viktor: Kutyából nem lesz szalonna – jön a baloldali ebsarc?

A levegőben lógó brutális ebadó bevezetése nem csupán egy kósza pletyka, hanem egy tipikus, velejéig romlott baloldali megszorítás, amire mindannyian számíthattunk. Most éppen a kutyatartók megsarcolása került napirendre, bizonyítva, hogy a gátlástalan pénzbeszedés az emberektől az egyetlen programjuk. Határozott és világos a kormányfő meglátása, miszerint kutyából nem lesz szalonna, és ez a régi reflex köszön vissza most is: a Tisza Párt gazdaságpolitikája valójában nem más, mint a zsebeink szisztematikus kifosztása.