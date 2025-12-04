Magyarország ifjúsági fővárosa 2026

A különleges címet egy magyarországi és egy külhoni település viselheti majd, amelyek 100-100 millió forintos támogatást kapnak az egy éven át tartó, fiatalokra fókuszáló programjaikra. A pályázat lényege, hogy a települések vonzóvá tegyék magukat a fiatalok számára, bevonják őket a döntésekbe, és fenntartható, közösségépítő programokat indítsanak.