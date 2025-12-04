A Tisza megszorítócsomagja a kisvállalkozókat sújtaná a leginkább: több tízezer munkahely kerülhet veszélybe.

Hatalmasat ütne a kisvállalkozásokon a Tisza Párt baloldali megszorítócsomagja, amely magasabb adókat, a KATA, az EKHO, a KIVA megszűnését és minden bevétel teljes kontrollját hozná. A várható következmények egyértelműek: költségnövekedés, kényszerű áremelés, tevékenységszűkítés, sok esetben pedig a vállalkozások megszűnése. Több tízezer munkahely kerülhet veszélybe.