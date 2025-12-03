A diplomáciai szalonok udvariaskodása helyett Szijjártó Péter a NATO tanácskozása után kíméletlenül kimondta az igazságot: a szövetség egyes tagállamai nem akarnak békét, sőt, a háborús fanatizmus odáig fajult, hogy idén a NATO-tagok már 800 milliárd forintot égettek el Ukrajnában, és még további 600 milliárd forint befizetése várható a feneketlen kútba, miközben közösen zajlik a fegyverszállítás. A helyzet abszurditása, hogy a NATO mainstream európai tagjai már a jövőbeli, örökös ellenségeskedést tervezik Oroszországgal, figyelmen kívül hagyva a realitásokat.