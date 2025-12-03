Valóságshow Tiszafüreden: drogot kerestek, de tigrist találtak a rendőrök

A rendőri munka sem unalmas, hiszen Tiszafüreden egy kábítószeres nyomozás váratlan fordulatot vett, amikor a hatóságok az illegális szerek mellett egy élő tigrist találtak a gyanúsítottnál, aki vélhetően a tiszafüredi Mike Tyson szerepében tetszelgett. A 40 éves férfi ellen azonnal természetkárosítás miatt indult eljárás, valamint veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettségszegésért is felelnie kell, mivel Magyarországon a különösen veszélyes állatfajok otthoni tartása nem hobbi, hanem bűncselekmény. A Fővárosi Állat- és Növénykert szakemberei szerencsére átvették a 9 kilós ragadozót, és figyelmeztettek: a "cuki" külső mögött egy gyilkológép lakozik.