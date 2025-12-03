Pánik Brüsszelben: bilincsben vitték el Ursula von der Leyen barátnőjét

A brüsszeli buborék kipukkadt, és a pánik Brüsszelben már nem csak költői túlzás, hanem a nyers valóság, hiszen a lehetséges csalás miatt letartóztatták az uniós elit krémjét, köztük Federica Mogherinit, aki nem mellesleg az Európai Bizottság korábbi alelnökét tisztelhettük személyében. Az ügy szálai a legmagasabb szintekig, egészen Ursula von der Leyen barátnőjének korrupciós botránya révén a bizottsági elnökig érnek, akit ez a lavina könnyen magával ránthatja az Európai Bizottság elnökét is a mélybe.