Adventi templomi koncertek Budakeszin

December negyedikén Tokody Ilona Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar operaénekes, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjaés a Virtuózok adnak koncertet, amellyel a zenei értékek halhatatlanságára szeretnék felhívni a figyelmet. December 11-én Sudár Annamária, valamint a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas Misztrál együttes a hazai és külföldi költők verseit megzenésítő produkciójával készül, míg december 18-án a Bartók–Pásztory- és Prima-díjas Magyar Rádió Gyermekkórusa melengeti meg mindenki szívét és lelkét.