HírTv
Külföld
Napindítóban
Harc Európa lelk
konferencia
Szalai Zoltán
"Harc Európa lelkéért" címmel többnapos konferenciát tart az MCC Brüsszel
Az eseményről Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója beszélt a Napindítóban.
Napindító
5 órája
Forrás: HírTV
Teljes videó:
