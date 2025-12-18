Az adás témái:

Magyarország semmi áron nem járul hozzá a közös uniós hitelfelvételhez.

Brüsszelben már könnygázt is bevetettek a tüntető gazdák ellen.

Nézőpont Intézet: a Szőlő utca ügye sem segített a Tisza Párt népszerűségén.

Egymást jelentgetik fel a tiszások a vasi előválasztási bohóckodás miatt.

Fokozott biztonsági intézkedések mellett tartják meg az idei adventi és karácsonyi vásárokat.

Hiába készült el az M30-as autópálya felújítása, nem tudják megnyitni.

Az adás vendégei:

Szikra Levente, aki úgy látja, hogy a Tisza Párt körüli botrányok hatása már elérte a szimpatizánsok egy részének ingerküszöbét,

Abkarovics Joca, aki szerint Európa legfőbb baja az, hogy hogy a brüsszeli politika beláthatatlanul messzire távolodott az emberektől,

és Szabó László, aki szerint egyszerűen elfogyott a Tisza Párt mondanivalója és azt nem helyettesíti a botránykeltés sem.

Teljes adás:



