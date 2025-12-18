A hírre a Vezércikk vendégei is reagáltak.
Az adás témái:
Magyarország semmi áron nem járul hozzá a közös uniós hitelfelvételhez.
Brüsszelben már könnygázt is bevetettek a tüntető gazdák ellen.
Nézőpont Intézet: a Szőlő utca ügye sem segített a Tisza Párt népszerűségén.
Egymást jelentgetik fel a tiszások a vasi előválasztási bohóckodás miatt.
Fokozott biztonsági intézkedések mellett tartják meg az idei adventi és karácsonyi vásárokat.
Hiába készült el az M30-as autópálya felújítása, nem tudják megnyitni.
Az adás vendégei:
Szikra Levente, aki úgy látja, hogy a Tisza Párt körüli botrányok hatása már elérte a szimpatizánsok egy részének ingerküszöbét,
Abkarovics Joca, aki szerint Európa legfőbb baja az, hogy hogy a brüsszeli politika beláthatatlanul messzire távolodott az emberektől,
és Szabó László, aki szerint egyszerűen elfogyott a Tisza Párt mondanivalója és azt nem helyettesíti a botránykeltés sem.
