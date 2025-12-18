NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Több száz migránst lakoltattak ki egy elfoglalt épületből Spanyolországban

Spanyolországban kiürítettek egy illegális migránsok által elfoglalt épületet. A kilakoltatás mintegy 400 embert érintett, a művelet során a migránsok és a rendőrség összecsapott egymással, többeket őrizetbe vettek.

  2 órája
"2023 óta vártak a badalonaiak arra, hogy kilakoltassák azokat az illegális bevándorlókat, akik engedély nélkül elfoglaltak egy üresen álló épületet a városban. Mostanra közel 400-an laktak ott, de nem is ez volt a legnagyobb gond, hanem az, hogy teljesen tönkretették a környék közbiztonságát. A lakók folyamatosan panaszkodtak, mert állandóak voltak a drogügyletek, a lopások, az erőszakos támadások, tuberkulózis is megjelent már az épületben lakók között, idén pedig halálos késelés is történt, sőt novemberben egy tévéstábra is rátámadtak, elvették és szétverték a felszerelésüket, az operatőrt pedig úgy megverték, hogy eltört a keze.

A polgármester akkor azzal magyarázta a tétlenséget, hogy nincs bírósági végzés a kilakoltatásra, de úgy tűnik, a tévések elleni támadás felgyorsította az ügyet, mert megkapták a szükséges papírokat és az önkormányzat utasítására tegnap a katalán rendőrség kiürítette az épületet. Az akció viszont nem volt zökkenőmentes: többen ellenálltak, rátámadtak a rendőrökre, aminek az lett a vége, hogy 19 embert őrizetbe vettek. A kilakoltatás után rendőrkutyákkal vizsgálták át az ingatlanokat, majd délutánra visszaadták az önkormányzatnak. Az akció Spanyolország eddigi legnagyobb kilakoltatásaként került be a hírekbe, és komoly politikai vitát váltott ki: baloldali politikusok szerint nem adtak alternatívát, illetve semmilyen segítséget ezeknek az embereknek. A kilakoltatás végére még egy kisebb tüntetést is szerveztek a helyszínre, így próbálták megakadályozni, hogy elküldjék onnan a bevándorlókat."

 

 

