NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld
Gazdatüntetés - Van értelme erőltetnie az uniós politikusoknak azt, ami láthatóan ekkora ellenkezést vált ki?

Gazdatüntetés - Van értelme erőltetnie az uniós politikusoknak azt, ami láthatóan ekkora ellenkezést vált ki?

Ezúttal is négy vendéggel igyekeztünk a különböző témákat egy kicsit könnyedebb köntösben megvizsgálni és lendületes hangvételben megbeszélni a legfontosabbakat. Műsorvezető: Futó Boglárka.

Vágólapra másolva!

A tartalomból:

Az elmúlt évtized legnagyobb gazdatűntetését tartották ma Brüsszelben. De kinek az érdeke, hogy füstgránátok és vízágyúk árnyékában kellett vonulnia a traktoroknak. Célt ér-e a több mint tízezer gazda? Mindeközben Moszkvából is oda pörköltek az Uniónak, érdemes a háború rémével fenyegetni? 

 

Az adás vendégei: 

Árpási Bence, a Népszava újságírója
Kacsoh Dániel, a Mandiner főszerkesztő-helyettese
Trencséni Dávid újságíró, a Klikk TV szerkesztője
Forgács István romaügyi szakértő.

 

Teljes adás:

 

 

Továbbiak a témában