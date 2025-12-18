Gazdatüntetés - Van értelme erőltetnie az uniós politikusoknak azt, ami láthatóan ekkora ellenkezést vált ki?

A tartalomból:

Az elmúlt évtized legnagyobb gazdatűntetését tartották ma Brüsszelben. De kinek az érdeke, hogy füstgránátok és vízágyúk árnyékában kellett vonulnia a traktoroknak. Célt ér-e a több mint tízezer gazda? Mindeközben Moszkvából is oda pörköltek az Uniónak, érdemes a háború rémével fenyegetni?

Az adás vendégei:

Árpási Bence, a Népszava újságírója

Kacsoh Dániel, a Mandiner főszerkesztő-helyettese

Trencséni Dávid újságíró, a Klikk TV szerkesztője

Forgács István romaügyi szakértő.

