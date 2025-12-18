Gazdatüntetés - Van értelme erőltetnie az uniós politikusoknak azt, ami láthatóan ekkora ellenkezést vált ki?

Ezúttal is négy vendéggel igyekeztünk a különböző témákat egy kicsit könnyedebb köntösben megvizsgálni és lendületes hangvételben megbeszélni a legfontosabbakat. Műsorvezető: Futó Boglárka.
A tartalomból:
Az elmúlt évtized legnagyobb gazdatűntetését tartották ma Brüsszelben. De kinek az érdeke, hogy füstgránátok és vízágyúk árnyékában kellett vonulnia a traktoroknak. Célt ér-e a több mint tízezer gazda? Mindeközben Moszkvából is oda pörköltek az Uniónak, érdemes a háború rémével fenyegetni?
Az adás vendégei:
Árpási Bence, a Népszava újságírója
Kacsoh Dániel, a Mandiner főszerkesztő-helyettese
Trencséni Dávid újságíró, a Klikk TV szerkesztője
Forgács István romaügyi szakértő.
Teljes adás: