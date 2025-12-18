Az Európai Parlament szerdán jóváhagyta az Európai Unió tervét az orosz gázimport végleges leállításáról

A külgazdasági és külügyminiszter szerint az Európai Parlament döntése egy ideológiai alapon megtett javaslat.
Az Európai Parlament szerdán jóváhagyta az orosz gázimport tiltását szolgáló terveket. Az uniós képviselők 500 igen, 120 nem szavazattal és 32 tartózkodás mellett fogadták el az előterjesztést. A javaslat szerint az Európai Unió 2026 végéig leállítja az orosz cseppfolyósított földgáz importját, a vezetéken érkező gáz behozatalát pedig 2027. szeptember végéig szünteti meg. A Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletág vezetője hangsúlyozta: az orosz gáz tiltását szolgáló tervezet ütközik az Európai Unió alapszerződésével.