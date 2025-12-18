A Fidesz európai parlamenti delegációja továbbra sem támogatja az EU-Mercosur megállapodást

Az adás vendége volt Nagy István agrárminiszter és Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője. A műsort M. Kovács Róbert vezette.
A tartalomból:
Dömötör Csaba: A Tisza a gazdák számára végzetes megállapodás életbe lépésében segédkezik.
Nagy István: A Mercosur-megállapodás a magyar és az európai gazdák elárulása.
Kocsis Máté: A miniszterelnök Brüsszelből az EU-csúcsról jelentkezik, valaki meg a budiból.
Belgium miniszterelnöke egy erkélyről lekiabálva tudatta az újságírókkal, beszélni akar Orbán Viktorral.
Von der Leyen tovább erőlteti Ukrajna pénzelését.
Nem jelent meg Ruszin-Szendi Romulusz a tárgyaláson, miután beperelte Pócs Jánost.
Már nem katona többé a bukott Ruszin-Szendi Romulusz.
Közös hitelfelvétellel támogatná az unió Ukrajnát.
Belga miniszterelnök: Ha ugrunk, akkor mindenkinek ugrania kell. Ez az ügy nem csak Belgium és a Euroclear ügye.
A Szőlő utcában elhelyezett fiatalkorú bűnelkövetők heti szinten robbantottak ki verekedéseket.
