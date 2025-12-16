Disznók vagyunk a szemükben? – Botrányos mondatok a Tisza Párt szakértőitől

Elképesztő botrányok rázták meg a közéletet, amelyek középpontjában a Tisza Párt áll. Miközben a világban dúl a háború, és Ausztrália területén terrorszervezethez kötődő emberek gyilkoltak, itthon a baloldali párt szakértői borzolják a kedélyeket. Az egyikük a magyarok tömegeit sértette meg, amikor a lakosságot levágásra váró disznóhoz hasonlítja, míg a másikuk a nyugdíjasok halálát várja politikai haszonszerzés reményében. A nyugdíjasok és minden adófizető joggal háborodott fel ezeken a kijelentéseken, hiszen a "gyomorforgató" mondatok szerint a magyar emberek csupán vágóhídi jószágok vagy demográfiai terhek a szemükben.